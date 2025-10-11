Bruce Mac Master critica reacción de Gustavo Petro frente al premio Nobel de María Corina Machado

En medio de la gran cantidad de reacciones que ha tenido el nombramiento de María Corina Machado como nueva premio Nóbel de paz, hay una nueva por parte del presidente Gustavo Petro en la que cuestiona la carta de 2018 en la que ella le pidió ayuda a Benjamin Netanyahu.

En ese sentido, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), se expresó en sus redes sociales en las que indicó que: “Hace falta mucha grandeza y humanidad para no reconocer el mérito que tiene la causa de María Corina Machado en contra de la dictadura de Nicolás Maduro y Chávez.

Empeñarse en tratar de enlodar el reconocimiento que se ha hecho con el otorgamiento del Premio Nobel de Paz habla muy mal de quien lo hace”.

Hace falta mucha grandeza y humanidad para no reconocer el mérito que tiene la causa de Maria Corina Machado @MariaCorinaYA en contra de la dictadura de Nicolás Maduro y Chavez. Empeñarse en tratar de enlodar el reconocimiento que se la hecho con el otorgamiento del… — Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) October 11, 2025

El mensaje de Gustavo Petro:

El primer mandatario, quien inicialmente había resaltado la entrega del premio a la líder opositora María Corina Machado, la cuestionó por diferentes posturas que ella ha tenido frente a temas de la guerra de Israel contra Palestina.

Tras publicar una carta que había enviado la hoy premio nobel, Petro sostiene que “está carta que presento abajo fue publicada con su firma y se dirige a Benjamín Netanyahu y a Mauricio Macri, antes que hubiera sucedido el genocidio en Gaza. A Macri agradeciendo que parte de su pueblo haya sido acogido allí, (la mayor parte de la migración venezolana fue acogida en Colombia y le ofrecemos nuestro cariño), pero le pido una explicación, que puede no darme, está en su derecho”.