Aprehensión de maquinaria industrial en Cartagena que pretendían ser comercializada sin requisitos

Mediante control aduanero ubicado en el barrio el Bosque, la Dirección de Gestión de Policía Fiscaly Aduanera de la Direcciónde Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, logró la aprehensión de siete unidades manejadoras de aire acondicionado, las cuales,al realizar las verificaciones físicas y documentales no contabancon los soportes requeridos para su uso en el Territorio Aduanero Nacional.

El valor comercial de esta mercancía es de 592 millones de pesos y al no presentar la documentación se aplicó la medida cautelar de aprehensión, de acuerdo con la causal No. 7, referente a la falta de acreditación de los requisitos legales.

La PolicíaFiscal y Aduanerareiteran su compromiso con la legalidady el control aduanero, e invita a los ciudadanos y empresarios a cumplir las normas y portar la documentación correspondiente que respalde la legalidad en el transporte y comercialización de mercancías dentro del territorio nacional.

Denuncie oportunamente cualquier irregularidad o sospecha sobre la comercialización ilegal de mercancías, proporcionando información veraz y oportuna ante la línea Anticontrabando 159 y al correo polfa.anticontrabando@policia.gov.co, donde se garantiza absoluta reserva de la información.