Saboyá hace historia: inaugura el primer Monumento Nacional a los Veteranos de Colombia

En el municipio de Saboyá, Boyacá, reconocido como la tierra de la cucharita, se inaugura el Primer y más grande Monumento Nacional en honor a los Veteranos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional de Colombia.

Saboyá, Boyacá, se convierte en el primer municipio de Colombia en inaugurar un Monumento Nacional dedicado a los veteranos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. El emotivo evento, celebrado este 10 de octubre de 2025, marca un hito histórico en el reconocimiento a quienes han servido a la patria.

La iniciativa surgió de la Asociación de Veteranos del Municipio de Saboyá (ASOVESAB) y fue impulsada por el concejal y veterano Jorge Armando Roncancio, cuyo acuerdo municipal fue aprobado por el Concejo Municipal y sancionado por el alcalde Juan Carlos González Pineda.

Este acuerdo no solo reconoce a los veteranos, sino que también extiende beneficios a sus familias, en consonancia con la Ley 1979 de 2019.

El monumento de 18 metros de altura, se erige como un símbolo de gratitud y respeto hacia los veteranos de Saboyá. En él ondean ocho banderas, incluyendo las de Colombia, Boyacá y Saboyá, así como las de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Cuatro escudos representativos de estas instituciones también adornan el monumento, simbolizando la unidad y el compromiso con la nación.

Este homenaje no solo representa un acto de justicia histórica, sino que también busca inspirar a otros municipios a seguir el ejemplo de Saboyá en el reconocimiento y la memoria de sus veteranos.

Así, este municipio de Boyacá se convierte en pionero en visibilizar la contribución invaluable de sus veteranos, sembrando una semilla de respeto, memoria y gratitud que perdurará en las futuras generaciones.