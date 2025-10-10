“Recibí una amenaza contra mi vida por hechos políticos”: Felipe Ferro, diputado del Tolima

Tolima

En diálogo con Caracol Radio el diputado del Centro Democrático, Felipe Ferro, denunció públicamente haber recibido amenazas directas contra su vida, la de su familia y su equipo de trabajo.

En el mensaje que recibió el asambleísta se incluían fotografías de sus hijos y de colaboradores cercanos, junto a la frase “Libertad o Muerte”, lo que ha generado zozobra para su circulo más cercano.

“No es un caso aislado. Esto refleja el clima de inseguridad y de intolerancia política que vivimos en Colombia. Están amenazando a los candidatos del Centro Democrático, impidiéndoles ejercer libremente su actividad política en distintos municipios”, dijo Ferro.

El diputado responsabilizó al Gobierno nacional por la falta de garantías para el ejercicio democrático, asegurando que el Estado ha sido incapaz de proteger la vida e integridad de quienes piensan diferente. “Se está vulnerando la democracia misma, esa que se construyó con esfuerzo, sacrificio y esperanza”.

El dirigente del Centro Democrático confirmó que ya puso en conocimiento de las autoridades competentes las amenazas recibidas y exigió garantías plenas para continuar su labor política y social.

“Quienes intentan sembrar miedo no nos van a detener. Seguiré recorriendo los municipios del Tolima, escuchando a la gente y defendiendo las ideas en las que creo. Nuestras convicciones no se intimidan con amenazas”, concluyó.

Las autoridades investigan

Según la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, tras conocerse la denuncia del diputado Felipe Ferro, las autoridades iniciaron un estudio de seguridad para él y su familia.

“Activamos las alertas y se pusieron líneas de acción para el estudio de seguridad y el nivel de riesgo. Nos preocupa su seguridad, la vida de él y su familia”, puntualizó Matiz.