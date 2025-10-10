Programación de cortes de energía de Afinia entre el 13 y 19 de octubre

Afinia, filial del Grupo EPM, continúa ejecutando su plan de modernización de redes eléctricas para fortalecer la continuidad y calidad del servicio. Entre el 13 y 19 de octubre, se desarrollarán actividades de mantenimiento, reposición de infraestructura, normalización de equipos y mejoras en subestaciones diversos municipios de Bolívar y Magdalena.

Las labores requerirán interrupciones programadas del servicio en los siguientes municipios, corregimientos y/o sectores:

Lunes, 13 de octubre

Circuito Bayunca 1 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Villanueva; barrios: El Caño, Campo Alegre, Miraflores.

Martes, 14 de octubre

Circuito Piza, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Se interrumpirá el servicio en: zona urbana y rural del municipio de Achí.

Circuito Bayunca 1 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Villanueva; barrios: El Pueblo, Loma Fresca.

Circuito Bayunca 1 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Villanueva: calle 20, barrio El Caño.

Circuito El Carmen 1 de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: calle 57 con carrera 51, barrio Nariño.

Circuito Guamal II (Magdalena) de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Guamal (Magdalena); corregimientos: Los Andes, Urquijo, Guaymaral, Salvadora, Sitio Nuevo, Hato Viejo, Ricaurte, Playas Blancas, La Puntica, Bellavista, Pedregosa, La Ceiba. fincas de Guamal: El Chuzo, El Tormento, Villa Ofelia, Santo Domingo, El Rosario, Macondo, Los Andes.

Circuito Manzanillo 1 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Cartagena, sector Serena del Mar: Conjunto Residencial Barcelona De Indias, Condominio Residencial Terranova, Colegio Británico De Cartagena, Condominio Residencial Laguna Club, Gimnasio Cartagena De Indias, Bahía Kristal, Parque Residencial Puerta De Las Américas, La Boquilla Sector Arrollo De Piedra, Clínica Capri, Colegio Jorge Washington, Bomba De Gasolina Jamaica (Terpel), Bomba De Gasolina Altoque (Terpel), Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Circuito Manzanillo 2 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: La Boquilla, sectores: carrera 9 entre calle 35 y calle 92, Centro de Convenciones Las Américas, Edificio Los Morros vía A La Boquilla, Carrera 11 Con Calle 61, Avenida 90 Puente Caño Luisa, Anillo Vial, Edificio Seway, Carrera 15 Con Calle 51, Las Mellas Calle 78, Centro Eventos Caribe Tropical. Corregimientos de Cartagena: Puerto Rey, Tierra Baja, Finca Santa Maria, vía A Puerto Rey y sectores aledaños.

Circuito Manzanillo 6 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: sector: Tierra Baja, Manzanillo del Mar.

Circuito San Estanislao 1 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Estanislao: calle 26 con carrera 27, barrio Bellavista.

Circuito San Estanislao 2 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Estanislao: calle 32 entre carrera 38 y carrera 39, barrio El Carmen.

Circuito Ternera 5 de 6:15 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 82 con calle 32, sector centro comercial El Edén.

Circuito Ternera 6 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Turbaco: carrera 11 con calle 13, sector Calle del Tronco.

Circuito Villa Estrella 1 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: calle 45 con carrera 77, barrio Fredonia.

Miércoles, 15 de octubre

Circuito Bayunca 1 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Villanueva: carrera 11 con calle 17, barrio Bejucal.

Circuito Bayunca 2 de 7:00 a. m. a 1:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Santa Catalina, Clemencia, Cartagena: zona urbana y rural de Santa Catalina y sectores aledaños a la vía Clemencia-Santa Catalina.

Circuito Chambacú 3 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: calle 35 entre calle del Porvenir y carrera 7, barrio Centro.

Circuito El Carmen 1 de 7:45 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: calle 34 con carrera 47, barrio Las Flores.

Circuito San Estanislao 1 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Estanislao: calle 26 con carrera 16, barrio Santander.

Circuito San Estanislao 2 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Estanislao: calle 31 entre carrera 46 y carrera 41, Urbanización Villa Valentina.

Circuito San Juan Nepomuceno 1 de 7:40 a. m. a 4:40 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Juan Nepomuceno: sector: vía San Juan de Nepomuceno - La Haya, casco urbano de La Haya y sectores aledaños a la vía.

Línea 582 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Santa Rosa del Sur: una parte de la zona urbana de Santa Rosa del Sur y corregimientos San Benito, Los Canelos, Veredas Santa Teresa, Fátima, La Pradera, Los Pinos, Villa Flor.

Circuito Villa Estrella 4 de 8:10 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: transversal 54 con carrera 91ª, barrio el Pozón.

Jueves, 16 de octubre

Circuito Banco II Magdalena) de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Banco; barrios: Las Américas, La Maria, El Huerto, La Calle Séptima, Santa Rosa, La Libertad, Piciotti, El Progreso, Dos de Febrero, San Mateo, Quince De Enero, Club De Leones, Veinticuatro De Diciembre, Las Palmas, El Canal.

Circuito El Carmen 1 de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: carrera 51 con calle 40, barrio Nariño.

Circuito San Estanislao 2 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Estanislao (Bolívar): calle 22 entre diagonal 19 y carrera 35ª, barrio El Carmen.

Circuito San Juan Nepomuceno 1 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Juan Nepomuceno: corregimiento San Cayetano: Finca La Toscana, Vereda El Jobo, Finca La Johana, Finca El Victorino, y sectores aledaños.

Circuito Villa Estrella 3 de 8:10 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: transversal 54 con carrera 95, barrio Villa Estrella.

Circuito Zaragocilla 3 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: diagonal 30 con transversal 56ª, barrio Villa Estrella.

Circuito Bayunca 1 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Villanueva: urbanización Villa Camila.

Viernes, 17 de octubre

Circuito Chambacú 3 de 7:40 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Corporación Universitaria Rafael Núñez, sede 5.

Circuito San Estanislao 1 de 6:27 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Estanislao: calle 22 con carrera 16 del barrio Arenal.

Circuito San Estanislao 2 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Estanislao: carrera 40 entre calle 23 y calle 22, barrio El Carmen.

Circuito San Juan Nepomuceno 2 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Juan Nepomuceno: municipio San Juan Nepomuceno, barrios: 16 De Mayo, El Progreso, Victorino, Las Delicias, Bellavista, Diógenes Arrieta, Silencio, Los Nogales, Barranquillita, Barrio Arriba, San Pedro, La Mochila, Media Tapa, El Cerrito, Isla Verde, Buenos Aires, Palmira, La Paz, Armero, La Floresta, Nueva Floresta, Pueblo Nuevo.

Circuito Ternera 5 de 8:10 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 1 con diagonal 31b, barrio La Concepción.

Circuito Ternera 16 de 9:05 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena - Turbaco: sector: vía Cartagena - Aguas Pietras, Variante Pozón - Policarpa, Bomba de Gas Natural La Variante, y sectores aledaños. Finca: la envidia 2, El Paraíso, La Consentida, La Gloria, Baja Prieto, La Esperanza, La Múcura, Mal Patri Aguas Pietras, Aguas Pietras II, Mientras Tanto, y sectores aledaños. vereda: Agua Pietras y sectores aledaños.

Sábado, 18 de octubre

Circuito Chambacú 2 de 6:10 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 21b entre calle 29a y calle 29d, barrio Pie de la Popa.

Circuito Chambacú 4 de 8:20 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 13a con calle 41ª, barrio Torices.

Circuito El Carmen 2 de 7:45 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: sectores: centro urbano del Carmen de Bolívar barrios: veredas del Carmen: Loma del Viento, El Cerro.

Circuito El Carmen 3 de 8:10 a. m. a 5:20 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: barrios del Carmen de Bolívar: Buenos Aires, Las Uvas, El Prado, Centro, Las Flores, El Carmen El Santander, Goretti, Los Mangos, La Concordia, El Silencio.

Circuito San Estanislao 2 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Estanislao: calle 31 con carrera 40, barrio El Carmen.

Circuito Ternera 2 de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Turbaco: barrios de Turbaco: El Prado, El Papayal, El Porvenir, Bellavista, Los Laureles, urbanización La Granja, El Recreo De Los Abuelos, Monte Carmelo, urbanización Prado Verde Etapa 1 Y 2, Carmentea. Vereda Coloncito.

Circuito Centro (Magangué) Circuito Olaya, Circuito San Pablo, Circuito Santa Isabel Circuito Magangué 4,Circuito Magangué 5, Línea, Circuito San Francisco, Circuito San Sebastián, Circuito Santa Barbara, Circuito Santa Ana, Circuito Mompox y Línea 531 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Bolívar: Magangué, Mompox, Cicuco, Pinillos, Talaigua Nuevo, San Fernando y Margarita. En el Magdalena: Santana, Santa Bárbara de Pinto, Pijiño del Carmen, San Sebastián de Buenavista y San Zenón. Poblaciones de Sucre: Buenavista (Las Chicas), San Pedro (Numancia), Galeras: (San José de Rivera, Puerto Franco, Pueblo Nuevo Segundo) y San Benito Abad (Punta Nueva y Doña Ana).