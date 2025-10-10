Policía refuerza la seguridad en ferias y fiestas de Norte de Santander este fin de semana

Norte de Santander.

Este fin de semana, varios municipios de Norte de Santander celebran sus tradicionales ferias y fiestas, por lo que la Policía del departamento ha reforzado los dispositivos de seguridad con el fin de garantizar el desarrollo tranquilo de estas actividades que atraen a cientos de visitantes.

El coronel Amaury Aguilera, comandante encargado de la Policía de Norte de Santander, informó en diálogo con Caracol Radio que más de 80 uniformados fueron movilizados hacia los municipios donde se concentrarán las celebraciones, entre ellos Chinácota, Mutiscua y Salazar, además de reforzar la presencia policial en otras localidades que, aunque no tienen festividades programadas, registrarán alta afluencia de personas por el puente festivo.

“Hemos desplegado todas las especialidades de la Policía Nacional, incluyendo la seccional de tránsito, para acompañar la movilidad y la seguridad en cada uno de los municipios”, explicó el oficial.

Aguilera indicó que se habilitaron seis áreas de prevención vial en los corredores que conectan Ocaña, El Zulia, Pamplona, Pamplonita y Sardinata, con el objetivo de acompañar a los viajeros y reducir los riesgos de accidentalidad.

Entre las recomendaciones entregadas a los conductores están realizar pausas activas durante los trayectos largos, portar la documentación al día, mantener el botiquín y el extintor en buen estado, y respetar los límites de velocidad.

El comandante también hizo un llamado al consumo responsable de bebidas embriagantes, tras los recientes casos de intolerancia que han dejado personas lesionadas durante fines de semana anteriores.

Además, pidió especial atención a la protección de los niños y adolescentes en balnearios, ríos y piscinas, y recordó la importancia de cuidar el medio ambiente durante los paseos de olla o reuniones familiares.

“Queremos que las celebraciones se desarrollen en paz y sin hechos que lamentar. Invitamos a la comunidad a comunicarse a la línea 123 ante cualquier situación que requiera la presencia de la Policía Nacional”, añadió Aguilera.