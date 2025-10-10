Operativo contra la minería ilegal en el municipio de Ataco, Tolima terminó en enfrentamiento

Tolima

Un operativo contra la minería ilegal en el municipio de Ataco terminó en enfrentamiento entre las autoridades y la comunidad dedicada a la extracción de oro sin los permisos correspondientes en el sur del Tolima.

El operativo fue desarrollado en la vereda Mesa de Pole en el municipio de Ataco, en medio de del procedimiento fue destruida maquinaria que era utilizada en la extracción de oro.

El operativo terminó en enfrentamiento entre personas que trabajaban en estas extensas áreas, sin que cuenten con permisos otorgados por la Autoridad Nacional de licencias ambientales y miembros de la Unidad de Dialogo y Mantenimiento del orden.

En un video que circula en redes sociales se escuchan detonaciones “Están disparando contra la población, arma de fuego, ni siquiera arma no le tal”, afirma la persona que graba.

Además, se perciben voces en las que afirman que “El que se meta lo encendemos a piedra, no se metan allá”, esto en medio de la confrontación contra personas que ejercerían la minería ilegal.

Caracol Radio conoció extraoficialmente que las autoridades habrían destruido la maquinaria que tenían en lo que serían minas ilegales y algunos elementos para la extracción ilícita de oro aluvial, situación que genera graves afectaciones ambientales.

Dato: el pasado 8 de septiembre se registró un accidente en una de las minas del municipio de Ataco donde una persona murió y seis más resultaron heridas.

Caracol Radio estableció que luego de este operativo los ánimos están caldeados en esta población debido a que la economía de Ataco, Tolima depende en gran parte de la minería.