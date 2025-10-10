Hombre murió tras ser arrollado en presunto pique ilegal de motos en el Corredor de Carga

Cartagena

Marcos Majul, de 47 años, murió tras ser arrollado por una motocicleta en el Corredor de Carga de Cartagena, a la altura del sector de La Báscula. Sus familiares denunciaron ante los micrófonos de Caracol Radio que el fatal siniestro ocurrió en medio de un presunto pique ilegal, situación que, según los vecinos, ya se había alertado a las autoridades.

Mónica Majul, hermana del fallecido, aseguró que alcanzó a hablar con Marcos minutos después del siniestro y él le contó cómo ocurrió el siniestro que terminó acabando con su vida dos horas después en un centro asistencial.

“Me dijo que venían dos motos realizando piques, una de ellas venía sin luz. Él alcanzó a verlas y por eso retrocedió, sin embargo, la que venía detrás no frenó y lo arrolló prácticamente en el borde del andén. Cuando terminamos de hablar me dijo que no me preocupara que él iba a estar bien, pero dos horas después del suceso falleció”, contó Mónica.

El accidente fatal se registró cuando regresaba a su vivienda ubicada en el barrio San Isidro luego de hacer unas compras. Tras el impacto, el hombre fue trasladado de inmediato a la clínica Blas de Lezo con graves fracturas en una de sus piernas y en el cerebro.

De acuerdo con sus allegados, Marcos perdió la vida mientras era intervenido quirúrgicamente por los médicos de ese centro asistencial.

“Tuvo una fractura en el cerebro y eso fue lo que originó que tomaran la decisión de operarlo de manera urgente, pero cuando ya lo llevan a ese proceso, mi hermano tiene un preinfarto. Empezaron a reanimarlo, pero fallece es decir no lo alcanzaron a operar”, concluyó Mónica Majul.

Piques ilegales recurrentes

La familia Majul teme que este accidente se quede en la impunidad, pues no es la primera vez que atraviesan una tragedia de este tipo. Hace 13 años, el padre de Marcos Majul también murió arrollado por una moto en circunstancias similares, un caso que, a pesar de los esfuerzos, no condujo a resultados y el responsable quedó libre.

“No solamente es perder un familiar, no solamente es el vacío que nos deja, sino estas personas que están llenas de vida y que nos los arrebatan de una manera vil se quedan sin ningún acto de responsabilidad”.

Respecto a los piques ilegales en el Corredor de Carga, la hermana de la víctima indicó que desde hace varios años había alertado a las autoridades de estas conductas peligrosas.

“Los martes de 9 a 10 de la noche se empiezan a hacer unos piques ilegales en el Corredor de Carga por San Isidro. Desde 2014 he hecho una cantidad de publicaciones en redes sociales, alarmando a los alcaldes de turno la situación que nosotros vivimos, que necesitamos reductores y que nos presten atención porque ya han cobrado muchas vidas”, concluyó.