Hallan el cuerpo de un hombre que había desaparecido en el embalse de Topocoro

En las últimas horas fue hallado el cuerpo de un hombre que había sido reportado como desaparecido en el embalse de Topocoro, Santander.

De acuerdo con el teniente del cuerpo de Bomberos de Floridablanca, Clemente Jaimes, la víctima habría contratado una lancha para trasladarse hasta una de las islas del embalse. Horas después, cuando el conductor regresó a recogerlo, solo encontró sus pertenencias y la ropa, por lo que se dio aviso inmediato a las autoridades.

Con el apoyo del grupo de buceo de los organismos de socorro se logró ubicar el cuerpo hacia las 11:00 a. m., cerca del sector conocido como el Puerto de la Cruz, en la vía que conduce a San Vicente de Chucurí.

“Gracias a Dios la recuperación fue rápida, aproximadamente en dos horas logramos encontrar el cuerpo y entregarlo a las autoridades competentes para el levantamiento”, explicó el teniente.

Las autoridades adelantan las labores correspondientes para establecer la identidad de la víctima.