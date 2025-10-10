Fiscalía de Perú solicitó impedir la salida de Dina Boluarte del país

¿Cuánto tiempo tiene que durar en Perú?

La Fiscalía de perú solicitó 18 meses de impedimento de salida del país contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, investigada por la presunta comisión del delito de aprovechamiento indebido del cargo, en perjuicio al Estado.

Ello debido a que la entonces presidenta de la República se habría interesado en designar a funcionarios del Seguro Social de Salud peruano y a concretar el pago de beneficios sociales para uno de los amigos del médico que posiblemente le realizó intervenciones quirúrgicas estéticas.

Asimismo, la Fiscalía especializada en delitos de Lavado de Activos pidió imposibilitar la migración de Boluarte durante 36 meses. El caso esta vinculado a la recolección de dinero destinado a pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón, activos provenientes de la organización criminal ‘Los dinámicos del terror’.

Teniendo en cuenta lo anterior, la exmandataria tendrá que permanecer en la nación al menos cuatro años y medio.

¿Qué dijo su abogado?

Previamente el abogado en su defensa, Juan CarlosPortugal, estuvo presente en el Congreso representando a Boluarte, debido a que rechazó ejercer la acción de defensa antes de proceder con la votación.

Allí, Portugal afirmó que la expresidenta no se va a fugar ni se va a asilar. “La defensa de la presidenta no recae en su abogado sino en su inocencia. Ella está tranquila con su inocencia”, detalló Juan Carlos Portugal.

Recordemos que Dina Boluarte fue destituida de su cargo luego de que se registraran 122 votos a favor de un total de 130, una cifra superior a los 87 que se necesitaban para que la iniciativa fuera efectiva. En su reemplazo se posicionó José Jerí, quien era líder en el Congreso del país sudamericano.