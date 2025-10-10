Expresidente Uribe pide que Donald Trump sea el próximo Nobel de Paz

Colombia

El expresidente y jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe, se sumó a las voces que han destacado que la líder opositora de Venezuela María Corona Machado haya recibido el Nobel de Paz en esta nueva edición.

Sin embargo, el exmandatario hizo una propuesta para la siguiente entrega, el próximo año: “Con la felicidad del premio a María Corina, que debe repetirse el año entrante con el premio al Presidente Trump, no hay Fake Nobels”.

La postulación al presidente estadounidense responde a que el propio Trump fue quien anunció que Israel y Hamás firmaron la primera fase de su propuesta de paz en Gaza, dando inicio a la entrega de todos los rehenes y el retiro de Tropas.

La mención de ‘Fake Nobels’ de Uribe ha sido interpretada como una pulla al también expresidente Juan Manuel Santos, quien recibió el Nobel de Paz en el 2016, hecho que el líder del uribismo rechaza por considerar que se le hizo ‘conejo’ al plebiscito.