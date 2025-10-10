En Villanueva- Bolívar, detenido alias ‘Ron Compuesto’ con abundante marihuana

La Policía Nacional en el marco de la Estrategia “Seguros, Cercanos y Presentes”, en desarrollo de acciones enfocadas a garantizar la seguridad y convivencia ciudadana, capturó a una persona por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Esta acción se ejecutó en vía pública del barrio El Caño, del municipio de Villanueva donde funcionarios del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) en compañía de las patrullas de vigilancia al realizar registro a una persona de 36 años conocido con el alias de “Ron Compuesto”, le hallaron un paquete que en su interior contenia 115 dosis de marihuana con un peso total de 576 gramos, lista para su comercialización.

Esta persona tiene 3 anotaciones judiciales por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El detenido junto a la sustancia estupefaciente fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera que un juez de la república defina su situación judicial.

“De esta manera con la disposición de planes de vigilancia y control con todas nuestras capacidades humanas y tegnologicas se busca brindar seguridad y tranquilidad a todos los bolivarenses”. Aseveró, el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante Departamento Policía Bolívar encargado.