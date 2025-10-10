Duitama se alista para vivir una fiesta sobre ruedas este domingo

Este domingo 12 de octubre Duitama se convertirá en el epicentro del deporte sobre ruedas con la gran jornada ciclística «...Gran Fondo Boyacá Mundial...», un evento que reunirá a cerca de 2.000 participantes. La carrera recorrerá algunos de los lugares más emblemáticos del municipio y sus alrededores, en un homenaje a la histórica ruta del Mundial de Ciclismo que se disputó hace 30 años. «...Queremos ofrecerles a los participantes lo mejor de nuestro paisaje boyacense, pero también invitar a que junto con sus familias dinamicen la economía local y departamental...», explicó Freddy Abella, coordinador del evento.

La partida será a las seis de la mañana desde la Cámara de Comercio de Duitama con destino a Paipa, pasando por los lagos de enfriamiento de la termoeléctrica, la vía Charalá y el circuito urbano que incluye sectores como el barrio Santander y Culturama. Abella señaló que se han dispuesto rutas alternas y pasos controlados para evitar traumatismos en la movilidad: «...En nuestras redes sociales están publicadas las rutas de desvío y se implementarán puntos de control tipo semáforo para permitir el paso de vehículos mientras los ciclistas avanzan...». Las autoridades invitan a la ciudadanía a planear sus desplazamientos con anticipación y a acompañar esta jornada que promete llenar de energía y deporte las calles de Duitama.