Asesinan a un hombre de 35 años en el norte de Bucaramanga

Bucaramanga

Un hombre de 35 años en las últimas horas fue asesinado por varios impactos de bala en el barrio Esperanza 2 en el norte de Bucaramanga, de acuerdo a las autoridades se trataría de un ajuste de cuentas.

¿Cómo fueron los hechos?

Según información preliminar, el hombre se encontraba en vía pública cuando fue abordado por un sujeto que le disparó sin mediar palabra. Vecinos del sector auxiliaron a la víctima y la trasladaron en un vehículo particular hasta el Hospital Local del Norte, donde recibió los primeros auxilios. Sin embargo, por la gravedad de la herida, fue remitido al Hospital Universitario de Santander, donde falleció.

La víctima fue identifica como Yerson Fabian Calderón Delgado, quien registraba múltiples anotaciones judiciales.

Equipos del CTI de la Fiscalía y la SIJIN adelantan la investigación y revisan cámaras de seguridad del sector para confirmar esta versión y dar con el paradero del responsable