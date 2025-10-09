Transportadores denuncian abandono vial en las rutas que conectan Boyacá con Santander

"El problema no es de ahora, viene desde hace 30 o 40 años y no ha sido solucionado", Francisco Alvarado.

Boyacá

El líder transportador boyacense Francisco Alvarado denunció que las vías que comunican a Boyacá con Santander se encuentran en un estado crítico y que el Gobierno Nacional no ha cumplido los compromisos adquiridos en reuniones anteriores con las comunidades.

“Tenemos una conectividad pésima entre Boyacá y Santander. El problema no es de ahora, viene desde hace 30 o 40 años y no ha sido solucionado. Los peajes siguen cobrando año tras año, pero las vías siguen igual o peor”, afirmó Alvarado en diálogo con Caracol Radio.

Según el dirigente, durante una reunión realizada con delegados del Ministerio de Transporte y de Invías, los transportadores y voceros de comunidades deSan Alberto (Cesar), Curití, Oiba y otros municipios de la región expusieron los graves daños en la infraestructura vial.

“Hace un año hicimos una manifestación en el peaje de Oiba, y lo único que hicieron fue un mantenimiento muy pequeño. Los puntos críticos donde ha habido accidentes, volcamientos y muertes no se han intervenido. Solo han hecho rellenos que no responden a las necesidades reales de la vía”, señaló Alvarado.

El líder también advirtió sobre el deterioro de estructuras claves como el puente de Pescadero, que, según él, “ya muestra debilitamiento en sus bases”.

Actualmente, las comunidades mantienen concentraciones en los peajes de Oiba, Curití, Coros y Ríonegro, así como en el de San Alberto (Cesar). “No solo estamos los transportadores, también los conductores de buses, taxis, recolectores de leche y habitantes que a diario transitan por estas carreteras nacionales”, explicó Alvarado.

El vocero transportador añadió que cada peaje recauda entre 20.000 y 30.000 millones de pesos al año, pero los recursos no se reflejan en el mantenimiento ni en mejoras sustanciales. “En 20 o 25 años de operación se ha recaudado muchísimo dinero, y la realidad es que las vías siguen destruidas”, cuestionó.

Finalmente, Alvarado indicó que se espera un nuevo acercamiento con el Gobierno Nacional “este jueves o el viernes en la tarde”, con la presencia de representantes del Ministerio de Transporte e Invías, para insistir en soluciones estructurales que garanticen la movilidad y seguridad de los usuarios.