“Se cae otro intento de la derecha por dividir al Pacto Histórico”: precandidato Daniel Quintero

Colombia

“Hemos recibido una maravillosa noticia. La Registraduría acaba de confirmar que sí habrá consulta popular el próximo 26 de octubre.”, expresó el exalcalde de Medellín y ahora precandidato a la presidencia por el Pacto Histórico, quien aseguró que la campaña se mantiene firme y preparada.

Quintero reiteró que el proceso siempre estuvo ajustado a la ley. “Sabíamos que jurídicamente estaba blindado el proceso, que lo habíamos hecho bien”, dijo, al destacar que la decisión ratifica los argumentos del Pacto Histórico frente a las recientes controversias judiciales con el Tribunal Superior de Bogotá.

El precandidato también cuestionó a los sectores que, según él, buscaron frenar la consulta: “Se cae otro intento de las roscas de la derecha de este país por tratar de dividir al Pacto Histórico”.

Finalmente, Quintero afirmó que su equipo ya se alista para la jornada electoral: “En todas las regiones del país nos han llamado contentos porque hay consulta popular (…) Todos estamos preparándonos para que este día sea maravilloso, sea el día de la victoria”, concluyó, invitando a sus simpatizantes a acompañarlo en la recta final de su campaña.