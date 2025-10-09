Padres de familia expresan preocupación por el cierre de las Escuelas Pilsen y Malta en Itagüí

El anuncio del cierre de las tradicionales Escuelas Pilsen y Malta, instituciones con más de ocho décadas de trayectoria educativa en el municipio de Itagüí, ha generado preocupación e inconformidad entre los padres de familia, quienes advierten sobre las dificultades que enfrentan para garantizar la continuidad escolar de sus hijos a partir de 2026.

La decisión fue comunicada a inicios de octubre por la Cooperativa Coomei, administradora actual de los planteles, que informó que al finalizar el año escolar las instituciones cesarán su operación como parte de un proceso de articulación con la Alcaldía de Itagüí y la Secretaría de Educación Municipal, con el fin de vincular a los niños y niñas a la oferta oficial del municipio.

En el comunicado se destacó que los estudiantes podrán acceder a instituciones públicas que ofrecen continuidad desde preescolar hasta grado 11, programas técnicos con el SENA, becas universitarias y alimentación escolar. Además, anunció que los predios de las escuelas se destinarán a la creación de la Casa del Maestro, un espacio para el fortalecimiento del cuerpo docente de Itagüí.

Los padres de familia en descuerdo

Sin embargo, el cierre no ha sido bien recibido por las familias. En una carta pública, los padres de familia de las Escuelas Pilsen y Malta manifestaron su rechazo a la medida, asegurando que afecta directamente a más de 230 familias. Denunciaron que el proceso ha sido apresurado y que muchos no cuentan con los recursos económicos ni con el tiempo suficiente para garantizar una transición adecuada.

A su vez en un nuevo comunicado señaló que la determinación fue tomada por la Compañía Bavaria S.A. propietaria de los predios y promotora histórica del proyecto educativo.

Sin embargo, algunos padres aseguran que, no han encontrado disponibilidad de cupos en los colegios cercanos y temen que sus hijos pierdan continuidad académica el próximo año.

Una madre consultada por Caracol Radio señaló que ha visitado varias instituciones sin éxito: “No es algo ético, faltando 20 días para que se acabe el año escolar, nos dan una información de momento para poder en estos momentos salir a cualquier parte del municipio o otras ciudades, inclusive a conseguir cupos para nuestros niños sin la garantía que nos vayan a recibir.”

¿Qué dice la Alcaldía?

Mientras tanto, desde la Alcaldía de Itagüí se informó que sí existen cupos disponibles en las instituciones oficiales para recibir a los niños de ambas escuelas y que se adelantan gestiones para garantizar una transición ordenada y acompañada

“La oferta educativa es suficiente, tanto en jardín, transición, ya sean en los Centros de Desarrollo Infantil o en las instituciones educativas, así como los cupos para primaria, secundaria y media” expresó la Secretaría de Educación de Itagüí.