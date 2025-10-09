Hombre conducía vehículo con licencia falsa y fue capturado por la policía en Cartagena

En el marco del “Plan Cazador” y la prevención de delitos de impacto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia llevaron a cabo operativo en barrio Bellavista al sur de la ciudad, donde logran la captura de un hombre identificado como “Santiago” de 53 años por los delitos de Falsedad Marcaria y Uso de Documento Falso.

Los uniformados al abordar al sujeto, el cual se moviliza en un vehículo, este suministra una licencia de tránsito no original.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de Falsedad Marcaria y Uso de Documento Falso, a espera de las audiencias que definan su situación judicial.

“En lo corrido del año se han recuperado 38 vehículos” por situaciones administrativas o judiciales, señaló el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.