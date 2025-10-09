Este es el país que tiene 10 mil cerebros humanos almacenados: razones detrás de esta colección

Durante años, distintas personas, instituciones y coleccionistas han reunido objetos y materiales con valor histórico, científico o simplemente curioso.

Sin embargo, pocas colecciones en el mundo resultan tan sorprendentes y controvertidas como la que se encuentra en la Universidad del Sur de Dinamarca, donde se almacenan 9.479 cerebros humanos extraídos durante autopsias a pacientes psiquiátricos.

La colección de cerebros más grande del mundo

En un sótano apartado del campus universitario, miles de frascos de vidrio contienen cerebros preservados en formol, cuidadosamente documentados. Esta recolección, considerada la más grande de su tipo en el planeta, comenzó en 1945, poco después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, y se extendió por más de 35 años.

Los órganos pertenecen a pacientes con enfermedades mentales que fallecieron en distintas instituciones psiquiátricas de Dinamarca. En total, se estima que los cerebros fueron recolectados entre 1945 y 1982, sin el consentimiento previo de los familiares, lo que más tarde desató un intenso debate ético en el país.

El debate ético en Dinamarca

Décadas después de iniciarse la recolección, la existencia de la colección fue revelada al público, generando una profunda controversia sobre el destino de los órganos humanos.

El Consejo de Ética de Dinamarca intervino y, tras varios años de deliberación, determinó que la colección debía preservarse para la investigación científica, argumentando que su valor para el estudio del cerebro humano superaba los cuestionamientos éticos de su origen.

Actualmente, la colección es gestionada por el patólogo Martin Wirenfeldt Nielsen, quien asegura que cada cerebro está cuidadosamente documentado. “Fue una idea adelantada a su tiempo —explica Nielsen—. Quien inició este proyecto lo hizo pensando en que, algún día, otros sabrían mucho más sobre el cerebro que ellos mismos”.

Cuál es el objetivo de esta colección de cerebros

Hoy, esta colección se ha convertido en una herramienta invaluable para la investigación médica y neurológica. Los científicos utilizan los cerebros para estudiar enfermedades como la demencia, la esquizofrenia, la depresión y el trastorno bipolar.

De los casi 9.500 cerebros preservados, alrededor de 5.500 pertenecen a pacientes con demencia, 1.400 a personas con esquizofrenia, 400 con trastorno bipolar y 300 con depresión, entre otras condiciones.

Esto que comenzó como un proyecto médico en el siglo pasado hoy es una fuente de conocimiento invaluable sobre la mente humana y las enfermedades mentales.

Cuál es la colección más grande del mundo

Aunque ninguna se compara con la magnitud científica de la colección danesa, en el mundo existen otros casos curiosos de coleccionismo extremo. Uno de ellos es el de Wang Guohua, un hombre de origen chino que dedicó su vida a reunir cajetillas de cigarrillos de distintos países.

Su inventario incluye más de 30.000 paquetes, algunos tan raros que cubren por completo las paredes de su casa. Su obsesión, aunque más inofensiva, refleja cómo la fascinación por conservar objetos únicos puede convertirse en una forma de preservar fragmentos de la historia y la cultura humana.