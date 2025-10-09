En Cartagena este año se han sancionado más de 2.120 conductores por invasión del carril solo bus

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), continúa trabajando de manera decidida por mantener el orden y control en materia de movilidad en la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En lo corrido del año, se han inmovilizado más de 1.300 motocicletas y se han impuesto 2.129 comparendos por circular indebidamente en el carril de solo bus de Transcaribe.

A pesar de estas medidas, que también incluyen un componente pedagógico y de educación vial, se evidencia el comportamiento inadecuado de estos actores viales.

“Desde la administración seguimos haciéndole un llamado a los actores viales que siguen con esta conducta inadecuada que recapaciten y eviten las complejidades que se pueden presentar por estos actos que ponen en riesgo la vida. Continuaremos haciendo los controles, pero la corresponsabilidad es clave”, dijo José Ricaurte, director de la DATT.

Esta medida hace parte de los operativos de control y vigilancia que realiza la entidad con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito, mejorar la movilidad y proteger la vida de todos los actores viales.

El DATT recuerda que el carril de solo bus está destinado exclusivamente para el Sistema de Transporte Masivo - Transcaribe, por lo que su uso indebido por parte de motociclistas no solo representa una infracción, sino también un riesgo para la seguridad vial.