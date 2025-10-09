Duitama abre sus puertas al Concurso Nacional de Música Andina Colombiana Infantil y Juvenil

El Concurso Nacional de Música Andina promueve la divulgación, el reconocimiento y la apropiación cultural de la música andina en Colombia. El evento que lleva por nombre Cacique Tundama «es un orgullo para la ciudad de Duitama, es el concurso pionero en las categorías infantil y juvenil de música andina, fue el primer concurso a nivel nacional» así lo explicó el Gerente de Culturama Julián Benavides en los micrófonos de Caracol Radio.

Esta vigésima novena versión del concurso se trabajó por medio de procesos formativos colocando a los participantes en contacto con otras formas de ver la música andina «este año desde el componente formativo van a tener la posibilidad de tener un taller de nuevos aires colombianos donde podremos hablar y ver un poco sobre los diálogos que existen actualmente entre la música andina colombiana y lenguajes contemporáneos como el jazz» agregó Julián.

Al concurso se inscribieron los niños y jóvenes colombianos que interpretan la música andina en las modalidades: Vocal Infantil y Juvenil, Instrumental Infantil y Juvenil, Obra Inédita en Concurso. El gerente de Culturama extendió la invitación para que «se sumen a esta gran fiesta de la música andina colombiana, es un evento precioso ir a escuchar a estos niños niñas y jóvenes interpretar nuestra música tradicional».

El 11 de octubre a partir de las 2 de la tarde estará el concurso en el parque El Carmen de Duitama, donde se tendrán las audiciones al público de los 32 participantes. El domingo 12 se realizará el cierre del evento en el pueblito boyacense desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche.