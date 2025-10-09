Drama, fino humor y una despedida en “Downtown Abbey: El Gran Final”

El 9 de octubre llega la conclusión con la nueva entrega de “Downtown Abbey: El Gran Final” (Downtown Abbey 3: The Grand Finale), cinta dirigida por Simon Curtis, que se vuelve entrañable por el cierre de los ciclos de los personajes que la han acompañado desde el inicio de la historia, dando paso a las nuevas generaciones. Su elegancia, tomas, fotografía y actuaciones no decepcionan.

Cortesía: Universal Studios Película “Downtown Abbey: El Gran Final” Ampliar

“Downtown Abbey: El Gran Final” trae el regreso cinematográfico del fenómeno que sigue a la familia Crawley y a su personal mientras entran a la década de 1930. Cuando Mary se ve envuelta en un escándalo público y la familia se enfrenta a problemas financieros, toda la casa se enfrenta a la amenaza de la desgracia social.

En la nueva entrega y final, los Crawley deben aceptar el cambio mientras el personal se prepara para un nuevo capítulo con la próxima generación dirigiendo Downton Abbey hacia el futuro. Protagonizada por Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, Paul Giamatti, Penelope Wilton, Jim Carter, Phyllis Logan y Laura Carmichael, “Downtown Abbey: El Gran Final” (Downtown Abbey 3: The Grand Finale) se estrena el 9 de octubre en salas de cine colombianas.