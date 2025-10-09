Delincuentes abandonaron más de 5.000 dosis de marihuana en carreteras de Bolívar

Cuando unidades de la Policía Nacional a través de la seccional de Tránsito y Transporte Bolívar se encontraban realizando patrullajes de rutina en cercanías a Gambote, lograron divisar a dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta quienes al notar la presencia de los uniformados, se tornaron nerviosos emprendiendo la huida.

En medio de una persecución, estos dos sujetos se vieron acorralados, por lo que lanzaron una tula negra para despojarse de dicha evidencia. Sin embargo, la persecusión terminó cuando estos dos delincuentes huyeron por una trocha, desapareciendo de la vista de los uniformados.

Al verificar el contenido de la tula, hallaron en su interior 5.230 dosis de marihuana tipo creepy, listas para ser comercializadas. Ademas de 40 gramos de bazuco.

La droga incautada, que al parecer iba a hacer distribuida en pueblos aledaños del norte de Bolívar, fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

“Trabajamos arduamente para contrarrestar el microtráfico y evitar que se utilicen las vías del departamento para su distribución. Seguiremos aunando esfuerzos con la comunidad para que también nos ayuden a identificar y capturar a estos actores criminales”. Señaló el teniente coronel John Edward Correal Cabezas comandante (e) del departamento de Policía Bolívar.