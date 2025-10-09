Contratista de Afinia falleció por grave accidente de tránsito en María La Baja, Bolívar

Como Hugo Ferley Vidales Méndez, de 37 años, fue identificado el motociclista fallecido tras un grave siniestro vial entre las poblaciones de María La Baja y San Pablo, Bolívar.

De acuerdo al reporte conocido por Caracol Radio, la víctima fatal viajaba en una motocicleta marca Suzuki de placa YAI 65G, y por una presunta mala maniobra, arrolló a un peatón que responde al nombre de Pedro Antonio San Martín y que tuvo lesiones leves. Segundos después de ese incidente, el hoy occiso perdió el control de la moto y resultó siendo impactado por un carrotanque de matrículas WCP 582, que se desplazaba en sentido contrario.

Unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía, acudieron al lugar para coordinar los actos urgentes y el levantamiento del cuerpo. Del finado se supo que era contratista de la empresa Afinia.