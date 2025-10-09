Concejo de Cartagena eligió a Hernando Piña del partido Liberal como presidente para año 2026

En esta sesión del Concejo de Cartagena se realizó la elección de la mesa directiva para el año 2026.

Iniciado el orden del día se hizo este procedimiento. Inicialmente el presidente Rafael Meza solicitó al concejal declarado en oposición, Javier Julio (Pacto Histórico) manifestarse si se postularía a algún cargo de la mesa directiva, lo anterior según lo establece el estatuto de la oposición.

El concejal Julio tomó la palabra y manifestó que no se postularía a ninguno de los cargos.

Para el cargo de presidente , el concejal Edgar Mendoza (ASI) postuló al concejal Hernando Piña del partido Liberal. Al ser sometido a consideración, Piña fue electo por 18 concejales y 1 concejal ausente ( Estrada ).

Para el cargo de primer vicepresidente, la concejal Emmanuel Vergara (Conservador) postuló a la concejal Mónica Villalobos (Movimiento Cartagena Mejor). Al ser sometida a consideración, Villalobos fue electa por 18 concejales y 1 concejal ausente ( Estrada ).

Para el cargo de Segundo vicepresidente, el concejal Carlos Raad del partido Alianza Verde, postuló a la concejal Laura Díaz de este mismo partido. Al ser sometido a consideración, Díaz fue electa por 18 concejales y 1 concejal ausente (Estrada).

Seguido, cada uno de los concejales electo para la mesa directiva del año 2026 tomaron la palabra para agradecer a la plenaria por su elección. El concejal Hernando Piña, electo como presidente, agradeció a Dios y a los concejales por haberlo escogido para presidir la mesa directiva en 2026. Manifestó que, junto a las vicepresidentas, trabajará con esfuerzo para consolidar una mesa directiva ejemplar y comprometida con la ciudadanía.

La concejal Mónica Villalobos agradeció la oportunidad de integrar por segunda vez la mesa directiva e indicó que, con la experiencia adquirida, dará lo mejor de sí por Cartagena.

Por su parte, la concejal Laura Díaz expresó su gratitud a los concejales que depositaron su voto en ella para este cargo y afirmó que asume este reto con compromiso, ética y la excelencia que la caracterizan.

Posteriormente se realizó un breve receso y al finalizar se dio fin al resto de puntos del orden del día. El presidente Rafael Meza anunció que en el orden del día de mañana se incluirá la posesión y juramento de la mesa directiva electa.

Agotado el orden del día, se citó la próxima sesión para el viernes 10 de octubre las 7:30 a.m.