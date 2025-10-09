Avianca invierte más de USD 800 millones para expandir su red y flota

Avianca anunció una inversión por más de 800 millones de dólares, con el fin de mejorar la experiencia del cliente, consolidar su crecimiento y expandir su red de conectividad. Estos recursos se distribuirán en proyectos que impactarán directamente la experiencia del viajero:

Expansión de la red: Avianca ha anunciado 13 nuevas rutas para el 2025, lo que representa un aumento del 13% en la conectividad.

Mejoras en producto y servicio: la inversión incluye el fortalecimiento de “INSIGNIA by Avianca” en Europa y la expansión de la Business Class a más de 80 rutas en las Américas.

a más de 80 rutas en las Américas. Beneficios para socios Lifemiles: la inversión está orientada a ofrecer más beneficios para sus socios, así como a la mejora y apertura de nuevas Salas VIP, fortaleciendo la experiencia del cliente más allá del vuelo.

Avianca cargo: la aerolínea está fortaleciendo su posición en el mercado de carga. La estrategia incluye el aumento de su flota de aviones de carga, especialmente los A330F, y el incremento de frecuencias de vuelo para mejorar la conectividad y la capacidad de transporte.

“Esta inversión de más de USD 800 millones demuestra nuestro compromiso inquebrantable con el cliente y con Colombia. Nuestro modelo funciona al ofrecer opciones competitivas y una experiencia premium en expansión. Por ello, estamos invirtiendo activamente en más aviones, en una red de rutas sin precedentes y, fundamentalmente, en la calidad de la experiencia de viaje”, dijo el CEO de Avianca, Federico Pedreira.

La aerolínea opera como parte del Grupo Abra, junto con Gol y Wamos, con una flota combinada de 300 aeronaves. Las unidades de negocio, Avianca Cargo y LifeMiles cuenta con más de 14 millones de socios.