Avianca refuerza su liderazgo en transporte de flores y amplía su flota con imponente avión // Caracol Radio

Avianca Cargo anunció la incorporación de un nuevo avión carguero Airbus A330P2F, con capacidad superior a 60 toneladas y eficiencia en consumo de combustible. Con esta adición, la aerolínea completa una flota de 9 aviones cargueros A330 —6 A330F y 3 A330P2F— en sinergia con Avianca Cargo México.

El CEO de Avianca Cargo, Diogo Elias, aseguró: “Celebramos la llegada del nuevo carguero convertido A330P2F, un avión que ratifica nuestro compromiso con la conectividad y el servicio. Hoy llegamos a más de 350 destinos y seguimos expandiendo conexiones a nuevos mercados”.

La flota de la compañía ofrece 220 vuelos cargueros semanales y más de 1.400 vuelos con capacidad en bellies, alcanzando niveles de cumplimiento superiores al 80%.

Líder en transporte de flores desde Colombia

En el marco de Proflora 2025, Avianca Cargo destacó su liderazgo en el transporte de flores, con más de 100.000 toneladas movilizadas desde Colombia y Ecuador hacia Estados Unidos, Europa y Asia durante este año.

El sector floricultor es clave para el país: en 2024, Colombia exportó flores por 2.350 millones de dólares, consolidándose como el segundo exportador mundial y principal proveedor de mercados como Estados Unidos y España.

Elias añadió: “Este año ratificamos nuestro liderazgo en el transporte de flores hacia Estados Unidos, batimos un récord histórico y crecimos un 8% por encima del sector”.

Inversiones para fortalecer la operación

Como parte de su compromiso con la industria, Avianca Cargo ha realizado inversiones estratégicas:

Nuevo Jetflor en Medellín : un espacio de 850 m² que incrementó en un 50% la capacidad de manejo de carga.

: un espacio de 850 m² que incrementó en un 50% la capacidad de manejo de carga. Modernización del cooler en Miami : permite mantener la carga perecedera en condiciones óptimas de temperatura, aumentando la capacidad en un 83%.

: permite mantener la carga perecedera en condiciones óptimas de temperatura, aumentando la capacidad en un 83%. Certificaciones internacionales: Avianca Cargo es la primera aerolínea de América con el sello CEIV Fresh de IATA y la primera en obtener las cuatro certificaciones CEIV, que avalan altos estándares en manejo de perecederos, seguridad y calidad.

El impacto del sector floricultor

El sector de las flores en Colombia es un motor económico y social:

Genera más de 200.000 empleos formales al año , de los cuales el 70% son ocupados por mujeres .

, de los cuales el . Representa el 28% de los empleos formales de la agroindustria .

. Llega a 159 países con exportaciones crecientes año tras año.

Con la ampliación de su flota y su inversión en infraestructura, Avianca Cargo refuerza su papel como socio estratégico de la región, garantizando un servicio consistente, eficiente y ajustado a las necesidades de los clientes.