Asesinan a detenido dentro de la Estación Centro de la Policía en Cúcuta

Cúcuta.

Un hecho de violencia estremeció la Estación Centro de la Policía Metropolitana de Cúcuta, luego de que Edinson Andrés Claro Torres, de 28 años, fuera asesinado dentro de una de las celdas del lugar.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque habría sido cometido por Anderson Stiven Santiago Granados, de 31 años, otro de los detenidos con quien compartía carceleta. En medio de una aparente discusión, Granados lo habría atacado con un elemento cortopunzante, causándole más de 70 heridas en diferentes partes del cuerpo.

Claro Torres, quien había sido capturado recientemente por el delito de porte ilegal de arma de fuego, fue encontrado gravemente herido por los uniformados de guardia, quienes de inmediato coordinaron su traslado al Hospital Universitario Erasmo Meoz, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.

Las autoridades manejan como principal hipótesis una disputa interna entre estructuras delincuenciales con presencia en la ciudad, que mantienen diferencias por el control de territorios y que incluso extienden sus conflictos a los lugares de reclusión.

Tras conocerse el homicidio, unidades de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) llegaron a la estación y realizaron una requisa general en las celdas con el propósito de hallar el arma con la que se cometió el crimen, sin que hasta el momento se haya encontrado el elemento.

La Policía Metropolitana de Cúcuta avanza en las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar cómo ingresó el arma a la celda, así como las circunstancias exactas en las que se produjo el ataque.