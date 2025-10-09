Apuestas ilegales golpean las regalías de la salud en Norte de Santander

Norte de Santander.

El gerente de la Lotería de Cúcuta, Ciro Durán, alertó sobre el impacto negativo que las apuestas ilegales están generando en las regalías que financian la salud de los nortesantandereanos.

Según explicó, este fenómeno ha alcanzado niveles preocupantes, al punto de que cerca del 50% del chance que se juega en el departamento corresponde al llamado chance blanco, una práctica ilegal que evade los tributos y priva al sistema de salud de recursos fundamentales.

Durán sostuvo que las apuestas legales, como las que administra la Lotería de Cúcuta a través de su operador autorizado, cumplen con todas las obligaciones fiscales y aportan estampillas y regalías que fortalecen la atención médica en la región.

Sin embargo, las apuestas ilegales y las rifas que circulan sin permiso han debilitado este flujo económico, afectando directamente los ingresos del sector.

“El juego ilegal de chance es un flagelo para el departamento, porque representa un enorme hueco en los aportes a la salud. A esto se suman las rifas que se comercializan sin autorización, las cuales tampoco generan ningún tipo de tributo ni regalía”, precisó el funcionario.

El gerente hizo un llamado a las autoridades competentes para reforzar los controles y sanciones contra la ilegalidad en los juegos de suerte y azar, recordando que detrás de cada apuesta no autorizada hay un detrimento directo a los programas sociales que dependen de estos recursos.