Uribe dice que pedido de investigarlo como presunto determinador de homicidio tiene fines políticos

Colombia

El expresidente y jefe natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe, mostró su molestia por la decisión de la Jueza Tercera Penal del Circuito Especializado de Medellín, Claudia Castro, de compulsarle copias a la Fiscalía para que se investigue si junto a su hermano, Santiago Uribe, fueron los determinadores del homicidio de Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza, en 1998.

“Esta compulsa tiene todas las características de un prevaricato. 1: no compulsó copias a todos los supuestos asistentes a la reunión con paramilitares para planear crímenes y la Masacre del Aro. Con lo investigado hace años no debió compulsar copias a ninguno”, señaló Uribe en un comunicado.

Allí también menciona que se “desconoció el hecho probado de que yo me encontraba en la universidad de Oxford”, además de que no se está teniendo en cuenta “la sentencia de la Corte Interamericana”.

Por esto, ha dicho el expresidente que “la intención política de la compulsa es notoria: en la sentencia sobre el secuestro de Piedad Córdoba involucra, con desconexión y de manera forzada, la declaración falaz de Villalba. La transcribe sin análisis y en eso se basa la compulsa”.

Uribe llamó la atención también porque “la fecha, previa a una segunda instancia que se espera y ya en vísperas electorales, acredita el ánimo de utilizar la justicia para afectar mis derechos fundamentales, y de manera muy importante el derecho a la acción política”.