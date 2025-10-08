Richard Aguilar reaparece con su libro “En el foso de los leones” y pide reconciliar al país

Colombia

Tras cuatro años lejos del debate público, el exgobernador de Santander y exsenador Richard Aguilar Villa reapareció este 7 de octubre con la presentación de su libro “En el foso de los leones”, editado por Intermedio Editores.

El lanzamiento se realizó en la biblioteca del Gimnasio Moderno de Bogotá, en un conversatorio con el periodista Alejandro Santos de Prisa Media, al que asistieron familiares y amigos del exfuncionario.

En su intervención, Aguilar habló sobre las transformaciones personales que vivió durante este tiempo y aseguró que el liderazgo se construye desde la calma y la capacidad de escuchar.

“Colombia atraviesa un tiempo de desencuentros. La polarización ha ido fracturando la confianza y debilitando la conversación pública. Este es el momento de bajar el tono y construir acuerdos posibles”, afirmó.

El exsenador, quien anunció su regreso a la política, hizo un llamado a la unidad y a la reconciliación. En entrevista, agregó que el país necesita un Estado más tecnológico y descentralizado, capaz de responder a las necesidades de las regiones y cerrar brechas sociales.

“Los países no se salvan gritando más fuerte, sino escuchando mejor”, puntualizó Aguilar, quien pidió que los líderes del país sirvan con humildad y gobiernen con el ejemplo.