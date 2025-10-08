Proyecto Ocean Tower en Bocagrande tiene nuevo agente interventor: hay propuestas para terminarlo

El proyecto Cartagena Ocean Towers ubicado en el exclusivo barrio de Bocagrande, inició su construcción en 2012, con una propuesta de entrega a los beneficiarios para el año 2015, sin embargo, trece años después sigue sin llegar a feliz término tras encontrarse paralizado.

Lo último que se conoció sobre este inmueble, es que la Dirección Administrativa de Control Urbano, designó un nuevo agente interventor cuya finalidad será lograr la reactivación de las obras, entre varios proponentes que quieren asumir la conclusión del edificio.

¿Quién fue la persona escogida?

Se trata de la abogada Adriana Betancourt Ortiz, seleccionada mediante Resolución 5720 de 2023. Entre las principales tareas de la designada, está sanear las finanzas de la sociedad, reactivar las licencias y llevar el proyecto a su finalización a partir de las garantías de los derechos de quienes hoy se encuentran afectados.

A corte de 2018, el porcentaje de obras en Ocean Towers era del 70 %; sin embargo, el estado actual aún está por definirse, debido al deterioro del tiempo y la intemperie en los materiales y en la edificación.