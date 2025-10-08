Preocupación en Belalcázar, Caldas por homicidio violento en zona rural del municipio

Manizales

En las últimas horas se presentó un homicidio en Belalcázar al occidente de Caldas, donde una persona fue asesinada con arma de fuego, al parecer los presuntos homicidas transportaban la víctima en un vehículo y saliendo del municipio cerca al Hotel San Felipe lo bajaron y le propinaron varios disparos.

“En la entrada del municipio lo que conduce de Pereira a Belalcázar en el punto conocido como el Hotel San Felipe, pues fue hallado un hombre con un impacto de bala en la cabeza. Lo que la gente comenta o lo que dicen es que fue un carro blanco que se iban un carro y lo bajan y le impactan con proyectil en la cabeza y muere en el punto en el sitio.”, dijo el alcalde

Hay preocupación en el municipio de Belalcázar, por este homicidio que aún tiene más preguntas que respuestas. El alcalde, Fabio Andrés Ramírez Giraldo, comentó que no hay mucha información sobre cómo ocurrió el crimen.

Algunos testigos y medios de la zona informaron que el ciudadano llegó en una camioneta blanca en compañía de otras personas, quienes le habrían disparado al interior del vehículo y luego lanzaron el cuerpo en una zona verde.

En este momento hay plan candado en el occidente de Caldas con el objetivo de identificar este vehículo y sus ocupantes