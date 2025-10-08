Paro del SENA en Boyacá exige soluciones a fallas en gestión e infraestructura

El Sindicato de Empleados Públicos del SENA (Sindesena) adelanta un paro nacional intermitente de tres días para exigir el cumplimiento de acuerdos sindicales, mejoras en infraestructura y mayor ejecución presupuestal. En diálogo con Caracol Radio, Maritza Franco, integrante de la Junta Directiva Subdirectiva de Boyacá, explicó que «...las peticiones se han formulado tanto a la administración regional como nacional, pero no se han materializado en el momento oportuno...». Según Franco, los centros de formación enfrentan «...problemas en infraestructura, programas de formación profesional y garantías para los aprendices...», afectando la calidad de la enseñanza.

Maritza Franco señaló que una de las mayores preocupaciones es la baja ejecución de recursos, que a estas alturas del año «...debería estar en un 80%, pero apenas llega al 50% en los centros de formación..». Esto, advirtió, repercute directamente en la entrega de materiales, insumos y servicios básicos. También cuestionó que el SENA invirtiera cerca de 1.489 millones de pesos en un concurso para elección de directivos que «...no se ha materializado...» y mantiene a más de 100 funcionarios en interinidad. «...La gestión y la gobernanza se han deteriorado, hay ausencia de confianza frente a la Secretaría General y no se están cumpliendo los acuerdos colectivos...», afirmó.

En Boyacá, el paro se desarrolla con concentraciones y bloqueos simbólicos en Sogamoso y Duitama, donde trabajadores y directivos dialogan sobre posibles soluciones. Franco detalló que en estos encuentros se han recogido inquietudes y un nuevo pliego de peticiones que será presentado a nivel nacional. «...Requerimos modernización en los ambientes de aprendizaje y estabilidad en los contratos de apoyo. El SENA tiene una buena infraestructura, pero sin inversión y sin gestión no podremos garantizar una formación de calidad...», concluyó Maritza Franco, reiterando que el sindicato «...seguirá firme hasta que se den soluciones concretas...».