Paro del SENA en Boyacá exige soluciones a fallas en gestión e infraestructura
Maritza Franco, de Sindesena Boyacá, advirtió que la baja ejecución presupuestal y el incumplimiento de acuerdos sindicales están afectando la formación y el funcionamiento de los centros del SENA en la región.
El Sindicato de Empleados Públicos del SENA (Sindesena) adelanta un paro nacional intermitente de tres días para exigir el cumplimiento de acuerdos sindicales, mejoras en infraestructura y mayor ejecución presupuestal. En diálogo con Caracol Radio, Maritza Franco, integrante de la Junta Directiva Subdirectiva de Boyacá, explicó que «...las peticiones se han formulado tanto a la administración regional como nacional, pero no se han materializado en el momento oportuno...». Según Franco, los centros de formación enfrentan «...problemas en infraestructura, programas de formación profesional y garantías para los aprendices...», afectando la calidad de la enseñanza.
Maritza Franco señaló que una de las mayores preocupaciones es la baja ejecución de recursos, que a estas alturas del año «...debería estar en un 80%, pero apenas llega al 50% en los centros de formación..». Esto, advirtió, repercute directamente en la entrega de materiales, insumos y servicios básicos. También cuestionó que el SENA invirtiera cerca de 1.489 millones de pesos en un concurso para elección de directivos que «...no se ha materializado...» y mantiene a más de 100 funcionarios en interinidad. «...La gestión y la gobernanza se han deteriorado, hay ausencia de confianza frente a la Secretaría General y no se están cumpliendo los acuerdos colectivos...», afirmó.
En Boyacá, el paro se desarrolla con concentraciones y bloqueos simbólicos en Sogamoso y Duitama, donde trabajadores y directivos dialogan sobre posibles soluciones. Franco detalló que en estos encuentros se han recogido inquietudes y un nuevo pliego de peticiones que será presentado a nivel nacional. «...Requerimos modernización en los ambientes de aprendizaje y estabilidad en los contratos de apoyo. El SENA tiene una buena infraestructura, pero sin inversión y sin gestión no podremos garantizar una formación de calidad...», concluyó Maritza Franco, reiterando que el sindicato «...seguirá firme hasta que se den soluciones concretas...».