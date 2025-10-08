Mujer recibió ejemplar sanción en Cartagena por maltratar a un perro

Un vecino logró captar el momento en que la mujer agredía al perro con un palo en repetidas ocasiones, lo que obligó la intervención de la Alcaldía de Cartagena, logrando que, ante la Inspección de Policía, se impusiera una sanción contra la agresora.

La ciudad de Cartagena marcó un precedente histórico en materia de protección animal. Por primera vez, una persona fue sancionada oficialmente por maltrato animal, tras un proceso adelantado por la Inspección de Policía de la Comuna 2, en el barrio Torices.

La sancionada, fue declarada responsable de maltrato animal luego de comprobarse que causó daño y sufrimiento al canino, que estaba bajo su cuidado.

Mediante la Resolución No. 014 del 7 de octubre de 2025, la autoridad impuso una multa de cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes y ordenó el decomiso definitivo del animal, que quedará bajo la custodia de la Umata Cartagena, entidad encargada de su protección y proceso de adopción.

El caso fue atendido luego de denuncias de vecinos del sector que circularon en redes sociales, lo que permitió la intervención inmediata de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) y del Escuadrón Antimaltrato Animal del Distrito.

Esta decisión sienta un precedente en Cartagena al ser la primera sanción de este tipo impuesta por una autoridad local en aplicación de la Ley 84 de 1989, que protege a los animales como seres sintientes.

La Inspección de Policía destacó que basta un solo acto de crueldad que genere dolor o sufrimiento para configurar el delito de maltrato animal, e hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de violencia o abandono contra los animales.

El alcalde Dumek Turbay Paz y la Umata Cartagena reafirmaron su compromiso con la defensa del bienestar animal y la promoción de la tenencia responsable en el Distrito.

“Este es un mensaje claro: en Cartagena no se tolerará el maltrato animal. Seguiremos actuando con firmeza cada vez que se vulnere la vida o integridad de un ser sintiente”, indicó el mandatario.

Con este fallo, Cartagena se consolida como una ciudad pionera en la aplicación efectiva de las normas de protección animal y en la promoción de una convivencia más ética y responsable con todas las especie