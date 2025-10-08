Mataron a otro dragoneante del INPEC: el crimen ocurrió en Cali

Un nuevo crimen enluta al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC. El dragoneante Jimmy Franklin Flores de 50 años, fue asesinado en el barrio Los Conquistadores, oriente de Cali, mientras se desplazaba en su vehículo particular tras terminar su turno laboral.

El ataque ocurrió en la Diagonal 30 con Carrera 32, donde hombres armados interceptaron a Flores y le dispararon en repetidas ocasiones. El funcionario, que ya se encontraba vestido de civil, falleció dentro del automóvil debido a la gravedad de las heridas.

Según testigos, el agresor habría disparado desde una motocicleta antes de huir del lugar. La Policía Metropolitana de Cali confirmó que el CTI de la Fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo y asumió la investigación del caso.

Oscar Robayo, presidente del sindicato de trabajadores del INPEC, rechazó el asesinato y exigió acciones urgentes por parte del Gobierno Nacional. “Estamos viviendo una masacre. Ya son 36 compañeros asesinados bajo la modalidad de sicariato en diferentes regiones del país”, señaló.

Robayo también hizo un llamado al Ministerio de Justicia y a las demás entidades del Estado: “Somos ciudadanos que están siendo asesinados fuera de las cárceles. La situación es crítica y hay temor entre los funcionarios del INPEC”.