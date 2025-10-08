Lotería Cruz Roja, Huila y MiLoto HOY 7 de Octubre: premios y resultado del último sorteo

La Lotería de la Cruz Roja es uno de los juegos tradicionales de Colombia, que se sortean desde 1981 , es decir desde hace 44 años, siendo esta una iniciativa para recaudar fondos destinados a apoyar las labores humanitarias de la Cruz Roja en Colombia.

Resultados Lotería Cruz Roja último sorteo HOY 7 de octubre

Para este 7 de octubre del 2025, la Cruz Roja sorteó un premio mayor de $7.000.000.000. Esta lotería se juega todos los martes a las 10:55 de la noche.

último sorteo de la lotería de la Cruz Roja es:

Vea el sorteo aquí:

Cómo jugar la lotería de la Cruz Roja

Esta lotería tiene una red amplia de distribuidores localizados en 31 departamentos del país, incluyendo Bogotá. Este billete tiene un costo de tres fracciones de $15.000 COP a $5.000 COP, la fracción.

Sin embargo, puede adquirir por medio de cualquier sucursal cercana al lugar que se encuentre o por medio de este link: https://lotecruz.org.co/distribuidores/

¿Cuáles son los premios del sorteo de la Cruz Roja?

1 Premio Mayor: $7.000.000.000

1 Seco: $200.000.000

1 Secos: $100..000.000

2 Secos: $30.000.000

3 Secos: $20.000.000

4 Secos: $10.000.000

Resultados Lotería del Huila HOY en vivo, 7 de octubre

Esta lotería se sortea todos los martes a las 11:00 p.m., minutos después de la transmisión de la Cruz Roja. Para este 7 de octubre se juega un premio mayor de $2.000 millones de pesos.

Esta lotería se juega todos los martes a las 10:30 p.m.

El resultado del premio mayor es:

Vea el sorteo aquí:

Resultados MiLoto hoy 7 de octubre

Se trata de una mecánica adicional de Baloto en el cual los usuarios pueden ganar hasta un acumulado de $120 millones. La lotería MiLoto juega a las 10 de la noche.

El resultado de la lotería Miloto es:



