‘La Flor’ y ‘Daniela’, capturados por presuntos vínculos con el Clan del Golfo en Cartagena

En el marco de acciones diferenciales y contundentes en contra del homicidio, se desplegó la “Operación Agamez”, en el municipio de Soledad (Atlántico), contra una estructura multicrimen señalada de participar presuntamente en la comisión de varios homicidios.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este golpe es una respuesta institucional por parte de la Policía Nacional en Cartagena, a través de la Seccional de Investigación Criminal y bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, donde se desplegó una diligencia de registro y allanamiento en el barrio Los Robles, del municipio de Soledad (Atlántico), capturando a dos personas mediante orden judicial, por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Dentro de los capturados se encuentra alias “La Flor”, de 38 años de edad, cabecilla de esta estructura criminal, con más de 10 años de trayectoria criminal y de quien se presume, sería el coordinador y perpetrador de homicidios en la modalidad de sicariato en el Atlántico, Magdalena, Sucre y la capital de Bolívar.

Al detenido, le registran siete anotaciones judiciales por los delitos de: concierto para delinquir por darse para el homicidio (2023), concierto para delinquir (2017, 2017), porte ilegal de armas de fuego (2023), fuga de presos (2023), violencia intrafamiliar (2021) y fraude procesal (2018).

Asimismo, alias “Daniela”, de 27 años de edad, con siete años de trayectoria criminal, tenía como rol la administración de las finanzas de esta organización en la ciudad de Cartagena y otros municipios de la región. Contaba con una anotación judicial como indiciada por el delito de concierto para delinquir agravado (2023).

“Con esta operación, se permitió el esclarecimiento de varios homicidios y tentativas, ocurridos desde el año 2023 hasta el 2025 en Cartagena y se generaron alertas que evitaron la comisión de más homicidios en la ciudad”, sostuvo el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.

En este momento avanzan las audiencias preliminares, donde se ha otorgado la legalidad a los procedimientos de allanamiento y capturas, a la espera de las medidas de aseguramiento.

En el marco del Plan Cazador, se han materializado 5.045 capturas por diferentes delitos, entre las cuales 100 corresponden a capturas por homicidio y 667 por el delito de porte ilegal de armas de fuego.