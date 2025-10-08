Inicia consultoría para la relocalización y revitalización del mercado de Bazurto de Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría General, en alianza con la Cámara de Comercio de Cartagena y la firma multinacional IDOM, inició oficialmente el proceso de consultoría que orientará la revitalización del área donde hoy funciona el mercado de Bazurto y la planificación de su futura relocalización.

La primera jornada de trabajo incluyó un recorrido por el mercado de Bazurto encabezado por el secretario general (e), José Joaquín Posada Arrieta; Mariaemma Flórez, asesora del Sistema de Abastecimiento Distrital; Camila Londoño Muñoz, directora de Ciudad y Territorio de la firma IDOM; y un equipo de la Cámara de Comercio de Cartagena.

El recorrido marcó el inicio formal de una consultoría de seis meses, enmarcada en el Plan de Desarrollo “Cartagena, Ciudad de Derechos”, y orientada a dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar de 2010, que ordena el traslado del mercado por motivos ambientales, de salubridad y ordenamiento urbano.

El mercado de Bazurto, inaugurado en 1978 tras el traslado del antiguo Mercado Público de Getsemaní, se ha convertido con los años en el principal centro de abasto de Cartagena. Con el paso de los años su área original de 4 hectáreas, se ha desbordado con ventas informales y la ocupación del espacio público, generando retos en materia de movilidad, saneamiento y recuperación ambiental en el entorno de la Ciénaga de Las Quintas.

El estudio, liderado por IDOM, se centrará en dos propósitos: definir un nuevo lugar para la relocalización del mercado y proponer un plan de revitalización para el sector que hoy ocupa Bazurto. Para lograrlo, se partirá de un diagnóstico urbano y de la revisión de experiencias exitosas en otras ciudades, con el fin de construir soluciones acordes con las necesidades locales.

Durante el proceso se evaluarán posibles sitios para el nuevo mercado y se construirá, junto a los actores del sector, una propuesta participativa que integre aspectos sociales, ambientales y de movilidad. Paralelamente, se realizará una sesión conceptual sobre la transformación del área actual de Bazurto, que permitirá planificar su revitalización como un espacio urbano ordenado, accesible y con potencial turístico y cultural.

La consultoría concluirá con una hoja de ruta de implementación, un plan de acción articulado con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y herramientas visuales y estratégicas para atraer inversión y apoyar la gestión del proyecto.

“Cartagena tiene una oportunidad real de transformar la historia de uno de sus espacios más simbólicos. Este proceso no es solo para cumplir un mandato judicial; también representa una transformación en la manera de pensar y planificar nuestra ciudad. Con esta acción damos inicio a un modelo de desarrollo más equilibrado, en línea con el valor social y económico de los mercados tradicionales integrados a la visión de una Cartagena moderna y sostenible”, precisó el secretario general (e) José Joaquín Posada.

El proceso de relocalización y revitalización de Bazurto es un paso decisivo en el ordenamiento del territorio y en la construcción de mejores condiciones para todos los cartageneros