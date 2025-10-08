Gaula lanzó frente de seguridad contra “falso servicio” junto a mujeres emprendedoras de Bolívar

Cartagena

Con el firme compromiso de prevenir y mitigar el delito de la extorsión en el departamento de Bolívar, el Gaula de la Policía Nacional, en articulación con mujeres emprendedoras de diferentes municipios de Bolívar, realizó el lanzamiento del Frente de Seguridad contra el falso servicio, una modalidad delictiva que ha afectado a comerciantes, transportadores y prestadores de servicios.

Durante el evento, se presentó la “Cláusula de Mujeres Emprendedoras”, una estrategia que busca empoderar a las mujeres líderes de pequeños y medianos negocios con herramientas preventivas para contrarrestar esta modalidad criminal. A través de charlas de sensibilización, simulacros y entrega de material informativo, se orientó a las asistentes sobre cómo actuar ante un posible caso de extorsión.

El “falso servicio” consiste en engañar a las víctimas mediante la supuesta contratación de un servicio, para luego llevarlas a sitios apartados donde son amenazadas o coaccionadas.

Ante esta amenaza, el GAULA recomienda:

* Verificar la identidad y referencias del cliente antes de prestar un servicio en zonas alejadas.

* No brindar datos personales o financieros por teléfono a desconocidos.

* Ante cualquier sospecha, comunicarse de inmediato con las autoridades.

El comandante del departamento de Policía Bolívar encargado, teniente coronel John Edward Correal Cabezas, señaló: “En lo corrido del año se han capturado 35 personas por el delito de extorsión y se han realizado 564 jornadas de prevención.”

La Policía Nacional en Bolívar, a través del GAULA, continúa fortaleciendo su presencia en las calles, más cercana al ciudadano, solicitando el apoyo activo de la comunidad.