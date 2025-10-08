Cartagena

En Cartagena niño ingresó caminando a un centro médico y terminó sin vida: ¿Qué dijo el Dadis?

El menor tenía 11 años y recibió un procedimiento bajo sedación

Cortesía

Cortesía

Tras los hechos ocurridos en el Centro Médico Buenos Aires el pasado 6 de agosto, relacionados con un procedimiento bajo sedación a un menor de 11 años que terminó falleciendo el domingo 5 de octubre, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), en su función como autoridad territorial en salud, adelantó visitas de acompañamiento y verificación a través de varias de sus dependencias, entre ellas el Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUED), el área de Prestación de Servicios y el equipo de Vigilancia y Control.

Desde el primer momento, el DADIS brindó acompañamiento integral, incluyendo apoyo psicológico, a los familiares del paciente, y coordinó el traslado inmediato del menor desde el sitio de los hechos hasta el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja para garantizar su atención especializada.

Durante la visita de inspección, vigilancia y control, se identificaron hallazgos que condujeron al cierre temporal de los servicios del establecimiento, con el propósito de salvaguardar la seguridad y la integridad de los pacientes.

En estos momentos, el caso se encuentra en trámite en la Oficina Jurídica del DADIS para el inicio del proceso sancionatorio correspondiente.

