El Top Show Colombo Women’s Edition llega a Ciudad Bolívar

El sábado 18 de octubre, el Teatro El Ensueño en Ciudad Bolívar abrirá sus puertas para recibir una nueva edición del festival Top Show Colombo, dedicado a resaltar la fuerza, la identidad y el talento de las mujeres en la música. La entrada será gratuita, con aforo limitado, para quienes quieran disfrutar de una tarde llena de energía, ritmo y propuestas artísticas innovadoras.

El Top Show Colombo es un festival organizado por el Centro Colombo Americano y la Fundación Nancy Kotal de Cortés, en alianza con IDARTES, que desde sus inicios se ha consolidado como una plataforma de difusión para artistas emergentes y consolidados, tanto nacionales como internacionales. Cada edición ofrece un espacio de encuentro cultural donde la música funciona como vehículo de inclusión, pluralidad y transformación social.

Cortesía: Top Show Colombo Ampliar

“Con el Top Show Colombo Women’s Edition queremos rendir un homenaje a las mujeres que, desde distintos géneros musicales, se han abierto camino en la industria y conquistado escenarios. Este festival es una oportunidad para que el público reconozca la riqueza de sus propuestas, la fuerza creativa de su música y, al mismo tiempo, aporte a la disminución de la brecha de género en la industria musical”, afirma Maricela Vélez, directora Cultural del Centro Colombo Americano.

Estas serán las artistas que se presentarán en el Teatro El Ensueño como parte del Top Show Colombo Women’s Edition 2025:

Adriana Lizcano y la Batucada Guaricha: conocida también como La Tigra, su trabajo ha estado marcado por una profunda conexión con los procesos políticos y comunitarios, haciendo de la música un espacio de resistencia y transformación.

Las Áñez: con pop latino experimental, el dúo colombiano integrado por las hermanas Valentina y Juanita, fusiona el folclor latinoamericano con la electrónica y la vanguardia, creando un lenguaje propio.

Selene: la rapera de ritmos urbano con una lírica fuerte y un estilo marcado por la autenticidad, sus canciones abordan temas de identidad, resistencia y transformación social, con mensajes que dialogan directamente con realidades cotidianas de la juventud.

El Festival es posible gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, a través de su Programa Distrital de Apoyos Concertados. La cita es el sábado 18 de octubre, en el Teatro El Ensueño de Ciudad Bolívar que recibe una nueva edición del festival Top Show Colombo, con entrada gratuita.