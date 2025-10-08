“El municipio tiene que decidir quién maneja la Plaza de Mercado”: alcalde de Villa de Leyva

Villa de Leyva

El alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, aseguró que la discusión sobre la nueva Plaza de Mercado no solo debe centrarse en los problemas de infraestructura o los sobrecostos denunciados, sino en un punto de fondo: quién administrará y operará este espacio una vez sea entregado.

En diálogo con Caracol Radio, el mandatario fue enfático al afirmar que el manejo de la plaza debe permanecer bajo control del municipio.

“El municipio tiene que decidir quién maneja la Plaza de Mercado. Este no puede convertirse en un centro comercial. Su esencia es campesina, cultural y comunitaria, y debe mantenerse como un espacio de encuentro e integración para los villaleyvanos”, declaró Gamboa.

El alcalde recordó que este proyecto surgió en la administración anterior, impulsado por la Gobernación de Boyacá luego de la pandemia, pero desde sus inicios presentó dificultades de planeación, problemas en la gestión de permisos ante el Ministerio de Cultura y cuestionamientos por el incumplimiento de normas patrimoniales establecidas en el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

“Desde cuando era concejal advertimos que una inversión tan grande debía planificarse mejor. Villa de Leyva es Monumento Nacional y tiene normas estrictas que protegen su tipología arquitectónica. En su momento, la obra no cumplía con todos esos requisitos, y eso generó choques con la Dirección de Patrimonio y el Ministerio de Cultura”, señaló.

Al llegar a la administración municipal, Gamboa encontró una obra con apenas un 18 % de ejecución y múltiples investigaciones en curso.

“Había denuncias de veedurías ante la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía por presuntos sobrecostos. Nos correspondió actuar con sensatez, pensar en los comerciantes y compradores, y buscar una salida que permitiera culminar la obra sin afectar más el tejido social y económico del municipio”, explicó.

Actualmente, la Plaza de Mercado funciona provisionalmente una cuadra arriba de su ubicación tradicional, en condiciones que el mandatario calificó como “no ideales” para vendedores ni compradores. Por eso, insistió en que la prioridad ha sido reactivar el proceso de construcción, reducir los conflictos heredados y garantizar que la plaza no se convierta en un “elefante blanco”.

Durante estos casi dos años de gobierno, el alcalde afirma haber logrado “bajar el tono de la confrontación” entre los diferentes actores.

“Encontramos un ambiente muy tenso. Nos reunimos con el Ministerio de Cultura, la Dirección de Patrimonio, los veedores y los comerciantes. Logramos pasar de la disputa a un diálogo más constructivo, con respeto y tolerancia. La idea es que esta obra se termine, pero con sentido de pertenencia y respeto por el patrimonio”, sostuvo.

Sobre el estado actual del proyecto, Gamboa explicó que la infraestructura presenta un avance significativo, aunque han sido necesarios ajustes financieros.

“Se han solicitado recursos adicionales que no provienen del municipio, sino de la Gobernación de Boyacá. A nosotros nos corresponde adelantar todos los trámites administrativos y técnicos ante las entidades competentes, como el Ministerio de Cultura y la Secretaría de Planeación, además de gestionar la conexión de servicios públicos”, detalló.

El mandatario destacó la importancia de que la nueva plaza conserve su carácter patrimonial y social:

“La Plaza de Mercado no es solo un lugar para comprar y vender. Es el punto de encuentro de nuestros campesinos, donde se intercambian saberes, culturas y tradiciones. Es un símbolo de identidad para los villaleyvanos y un atractivo turístico para el país. No podemos permitir que se convierta en una mole de cemento o en un simple centro comercial”.

Finalmente, Gamboa reiteró que su administración seguirá actuando con transparencia y compromiso para sacar adelante la obra, mientras los entes de control determinan si hubo fallas en la planeación o ejecución de etapas anteriores.

“Hemos heredado una situación compleja, pero hemos asumido el reto con responsabilidad. Lo importante es que la obra se termine, se ponga al servicio de la comunidad y que su operación quede en manos del municipio, como históricamente ha sido. Villa de Leyva debe conservar su esencia, su cultura y su patrimonio”, concluyó el alcalde.