Colombia cancela compra del sistema antidrón para la Casa de Nariño

La Corporación de la Industria Aeronáutica de Colombia (CIAC), adscrita al Ministerio de Defensa, no realizará la compra del sistema antidrón que estaba previsto para reforzar la seguridad de la Casa de Nariño.

La decisión según un documento revelado por El Tiempo, fue comunicada al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y al jefe de seguridad presidencial, general (r) Humberto Guatibonza, luego de que venciera el convenio suscrito para la adquisición del sistema, el pasado 15 de septiembre.

La CIAC anunció además la devolución inmediata de los más $14 mil millones de pesos que se habían destinado para la compra.

El proyecto tenía como objetivo modernizar la tecnología de defensa antidrones actualmente empleada para proteger al presidente y las instalaciones de gobierno.

La cancelación del contrato coincide con el reciente anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la decisión de Estados Unidos de retirar de Colombia 150 armas, entre fusiles y pistolas, que estaban en uso oficial.

Tanto el presidente Petro como el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, han reiterado en declaraciones recientes la necesidad de avanzar hacia una autonomía estratégica en materia de defensa, argumentando que el país debe contar con sus propios medios tecnológicos y operativos para enfrentar las amenazas criminales, “que no reconocen fronteras”.