Civik, el nuevo agente virtual de Titán Chat que llega para fortalecer la seguridad en Cartagena

Civik llega para hacer más cercana y efectiva la relación con los cartageneros. Su misión es escuchar, orientar y conectar a las personas con los canales institucionales, permitiendo reportar situaciones que afecten la convivencia, consultar información útil y contribuir a una ciudad más segura y ordenada.

“El nuevo agente de Titán Chat llega para acompañar y ayudar a construir una ciudad más segura y conectada, con el objetivo de facilitar la información, atender los reportes y mantener la comunicación con las autoridades, para que fortalezcamos la convivencia, la seguridad y el civismo en Cartagena”, afirmó el director de Distriseguridad, Jaime Hernández Amín.

Desde su creación, Titán Chat ha atendido a más de 26 mil usuarios, consolidándose como una herramienta clave para fortalecer la cercanía entre la institucionalidad y la ciudadanía, y promoviendo una comunicación directa, rápida y efectiva.

Con Civik, Titán Chat evoluciona para brindar una experiencia más ágil, accesible y cercana, a través de la innovación tecnológica al servicio de la seguridad ciudadana.