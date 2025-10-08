Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Civik, el nuevo agente virtual de Titán Chat que llega para fortalecer la seguridad en Cartagena

Se trata de una herramienta digital creada para acompañar a los ciudadanos, facilitar el acceso a la información y fortalecer la comunicación entre la comunidad y las autoridades

Civik, el nuevo agente virtual de Titán Chat que llega para fortalecer la seguridad en Cartagena

Civik, el nuevo agente virtual de Titán Chat que llega para fortalecer la seguridad en Cartagena

Civik llega para hacer más cercana y efectiva la relación con los cartageneros. Su misión es escuchar, orientar y conectar a las personas con los canales institucionales, permitiendo reportar situaciones que afecten la convivencia, consultar información útil y contribuir a una ciudad más segura y ordenada.

“El nuevo agente de Titán Chat llega para acompañar y ayudar a construir una ciudad más segura y conectada, con el objetivo de facilitar la información, atender los reportes y mantener la comunicación con las autoridades, para que fortalezcamos la convivencia, la seguridad y el civismo en Cartagena”, afirmó el director de Distriseguridad, Jaime Hernández Amín.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Desde su creación, Titán Chat ha atendido a más de 26 mil usuarios, consolidándose como una herramienta clave para fortalecer la cercanía entre la institucionalidad y la ciudadanía, y promoviendo una comunicación directa, rápida y efectiva.

Con Civik, Titán Chat evoluciona para brindar una experiencia más ágil, accesible y cercana, a través de la innovación tecnológica al servicio de la seguridad ciudadana.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad