Cemento País se sigue fortaleciendo con su trilogía de productos en proyectos de construcción

Colombia

Cemento País, empresa destacada en Colombia en el sector de la construcción, se ha posicionado en el país como una de las cementeras con más nombre y relevancia en el medio y, ahora, y se sigue fortaleciendo su portafolio con una variedad importante de productos con altos estándares de calidad que satisfacen las necesidades de los constructores y ferreterías en la región.

Subtítulo: ¿Cuáles son sus productos referentes en el mercado?

Dentro de los productos abanderados de la cementera bolivarense se encuentran el cemento de 50 kilos de uso general, 42.5 kilos de uso estructural y 42.5 kilos de uso general.

Ahora, según Carlos Espinosa Osorio, el gerente comercial de Cemento País, esta empresa tiene “la trilogía perfecta” para los proyectos de cada cliente, lo que deja entre ver su compromiso con la excelencia y la satisfacción del cliente.

Adicionalmente, la reconocida cementera al tener presencia en toda la región Caribe colombiana, por medio de los productos que le generan valor en el cliente hace que se genere empleo en el territorio.

Subtítulo: Distribuidoras y ferreterías resaltan su labor y calidad

Cabe, además, reconocer que los distribuidores y ferreterías han elogiado la consistencia y el rendimiento de sus productos, lo que ha impulsado su rápido crecimiento en el mercado.

Es así como Cemento País ha demostrado en toda su trayectoria su compromiso con prácticas sostenibles y responsables, fortaleciendo su buena reputación en la industria.