Cartagena de Indias está nominada a nivel mundial como destino líder de luna de miel

Cartagena de Indias sigue destacándose a nivel mundial por su romanticismo y experiencias para parejas de novios y recién casados. La ciudad ha sido nominada por los World Travel Awards como Destino Líder Mundial de Luna de Miel.

Esta nominación llega luego de obtener por séptima vez el galardón como Destino Líder de Luna de Miel de Sudamérica, otorgado por esta prestigiosa institución, cuyo reconocimiento equivale al Oscar del Turismo.

Cartagena de Indias fue nominada en esta misma categoría mundial en 2022, 2023, 2024 y este año, lo cual marca un derrotero de crecimiento y afianzamiento en las fortalezas del destino para ofrecer un luna de miel diferente e inolvidable.

“Recibimos con inmenso orgullo esta nominación global, que no solo celebra a Cartagena como un destino de luna de miel, sino que ratifica nuestro lugar entre los grandes del turismo romántico en el mundo. Estar al nivel de ciudades icónicas como París, Hawái o Tanzania es un testimonio de todo lo que hemos construido como destino: una experiencia única, auténtica y profundamente emocional para cada pareja que nos elige.

Esta nominación llega días después de haber sido reconocidos por séptima vez como líderes en Sudamérica, lo que demuestra que Cartagena no es una casualidad: es un referente consolidado. Aquí no solo ofrecemos paisajes hermosos, sino una atmósfera que enamora, una cultura que acoge y un sector turístico comprometido con la excelencia. Invitamos al mundo entero a seguir apostando por Cartagena: a vivirla, a celebrarla, a recordarla siempre”, destacó Liliana Rodríguez Hurtado, presidenta ejecutiva de Corpoturismo.

Ser nominados a este premio consecutivamente es un reconocimiento a:

- La historia centenaria de la ciudad que une la época colonial y republicana.

- Una infraestructura hotelera de primer nivel que ofrece variedad de oportunidades.

- Hospitalidad y acogida sin igual.

- Experiencias múltiples en segmentos de turismo: cultura, gastronomía, playa, entretenimiento, etc.

- Bellos atardeceres para disfrutar desde las murallas, la playa o la bahía.

- Variedad de restaurantes para cenas románticas.

- Amplia oferta de entretenimiento en bares y terrazas.

- El mejor escenario para unas fotos que queden para la posteridad.

- Un sector de turismo que está comprometido con la calidad de la experiencia.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Una nominación al lado de los grandes del mundo

Cartagena de Indias, en esta ocasión, está nominada junto a destinos de alta trayectoria en el segmento de romance como: París; Jamaica; Tanzania; Hawái; Mauricio; Valle de Napa, en California; Omán; Santa Lucía; Bariloche, Argentina; Isla Vancouver, Canadá.

¿Cómo votar por Cartagena?

Las votaciones para apoyar a Cartagena de Indias como destino líder de luna de miel a nivel mundial estarán abiertas hasta el 25 de octubre, en el enlace www.worldtravelawards.com, seleccionando la categoría Luna de Miel y seleccionando el destino Cartagena de Indias.