Autoridades cerraron taller a presunto “promotor” de piques ilegales en Cartagena

En un operativo conjunto liderado por la Policía Metropolitana de Cartagena, la Secretaría del Interior, la Dirección de Control Urbano y el Cuerpo de Bomberos, y bajo la directriz del alcalde Mayor, Dumek Turbay, se llevó a cabo un operativo en la calle 30, sector El Cairo, barrio Piedra de Bolívar, para identificar el taller de motos de Isaías León y Camilo Payares.

Isaías León es quien, en varias ocasiones, desafió a la autoridad mediante videos en redes sociales, asegurando que el ‘pique’ de motos del 31 de octubre se realizará, a pesar de la prohibición del alcalde Dumek Turbay. En uno de esos videos, de los más recientes, declaró “yo soy la autoridad”.

Durante la inspección en el establecimiento, la Policía constató que el lugar no cumplía con la legalidad requerida. Por ello, y en aplicación del artículo 92, numeral 16, de la Ley 1801 de 2016, se ordenó la suspensión temporal del comercio en este taller de motos.

La Secretaría del Interior y la Dirección de Control Urbano en compañía de las demás dependencias continuará recorriendo los talleres donde, presuntamente, se promueven eventos relacionados con piques ilegales para el 31 de octubre en Cartagena, velando por el orden y la seguridad de la ciudadanía.