Así es el ritual de las orcas del Pacífico con algas como herramientas: ¿inteligencia oculta?

Un grupo de científicos del ‘Center for Whale Research en Washington’ y la Universidad de Exeter en Reino Unido reveló que las orcas residentes del sur son capaces de fabricar y utilizar herramientas marinas.

De acuerdo con el estudio publicado en ‘Current Biology’, estos cetáceos arrancan y muerden tallos de ‘bull kelp’ un tipo de alga marina, para luego usarlos en un comportamiento inédito bautizado como ‘alokelping’.

Durante esta práctica, las orcas se frotan y masajean entre sí con las algas, lo que sugiere una forma de interacción compleja y cooperativa.

Adicionalmente, los investigadores sostienen que este acto no solo tiene un propósito higiénico, al eliminar piel muerta y posibles parásitos, sino también una función social, al fortalecer los lazos dentro del grupo.

Este descubrimiento representa la primera evidencia documentada de creación y uso de herramientas por mamíferos marinos, ampliando la comprensión sobre la inteligencia, la cultura y la sofisticación conductual de las orcas.

¿Por qué este hallazgo asombra a los científicos?

Michael Weiss, director de investigación del ‘Center for Whale Research’, explicó que el descubrimiento de este peculiar comportamiento fue posible gracias al uso de drones de alta resolución durante observaciones realizadas en 2024.

La primera en notar algo inusual fue Rachel John, estudiante de maestría en la Universidad de Exeter, quien observó a dos orcas interactuando de una forma que llamó su atención. “Parecía un palo marrón entre ellas”, dijo.

De esta manera, el equipo analizó más grabaciones y descubrió que las orcas seleccionaban y manipulaban intencionalmente los tallos de alga, moviéndolos con una coordinación casi coreográfica.

Desde la perspectiva del investigador Charli Grimes, la precisión de sus movimientos recuerda al juego humano de mantener un globo en el aire entre dos personas, una actividad que exige concentración y cooperación.

Asimismo, se puede inferir que las orcas no solo usan las algas como herramientas, sino que también participan en interacciones sociales complejas, revelando una inteligencia grupal más elaborada de lo que se pensaba hasta ahora.

¿Qué significa este comportamiento para su conservación?

El profesor Darren Croft, de la Universidad de Exeter, afirmó que el comportamiento conocido como alokelping podría representar tanto una forma de cuidado corporal como una expresión de vínculo social profundo entre las orcas.

Este descubrimiento, afirmó Croft, abrió una nueva perspectiva en el estudio del comportamiento animal, al mostrar cómo la inteligencia y la cultura también pueden manifestarse bajo el mar.

No obstante, la investigación se desarrolla en un contexto preocupante. Esto porque solo 73 orcas residentes del sur sobreviven actualmente, una población catalogada como en peligro de extinción en Estados Unidos y Canadá.

Weiss advirtió que los bosques de ‘bull kelp’, esenciales para esta práctica, están desapareciendo a causa del calentamiento de los océanos. La pérdida de estos ecosistemas no solo amenaza a las orcas, sino también al entramado cultural que han construido durante generaciones.

Finalmente, “proteger estos hábitats”, concluyó Weiss, “es preservar una cultura marina que lleva miles de años desarrollándose bajo las olas”.