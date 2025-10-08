Alcalde de Chiquinquirá desiste del Catastro Multipropósito y anuncia una actualización catastral

El alcalde resaltó que el nuevo proceso será más transparente, técnico y ajustado a las capacidades financieras del municipio.

Chiquinquirá

El alcalde de Chiquinquirá, Jeferson Caro, confirmó que no continuará con el proyecto de Catastro Multipropósito que se había planteado para el municipio y anunció que la administración implementará una actualización catastral con una estructura financiera más favorable para las finanzas locales.

“Escuchamos a la comunidad, revisamos los términos y tomamos la decisión responsable de no avanzar con la concesión del Catastro Multipropósito. En su lugar, realizaremos una actualización catastral que permita regularizar los predios y edificaciones, pero con una contratación que garantice que los recursos se queden en Chiquinquirá”, explicó el mandatario.

La decisión se dio tras las inquietudes ciudadanas frente a la posible concesión por 20 años a un operador privado, cuyo valor ascendía a 156 mil millones de pesos. Sectores sociales, gremiales y comunitarios habían advertido que ese modelo podría comprometer los ingresos municipales durante dos décadas y reducir el margen de autonomía en la gestión catastral.

El alcalde resaltó que el nuevo proceso será más transparente, técnico y ajustado a las capacidades financieras del municipio, con un presupuesto estimado en no más de 20 mil millones de pesos. “Catastro sí, pero con control público y ejecución local. Queremos que el beneficio sea directo para el municipio y no para un contratista externo”, puntualizó.

Además, el mandatario anunció que su administración enfocará esfuerzos en sacar adelante el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), documento clave para la planificación del crecimiento urbano, la protección ambiental y la delimitación de usos del suelo.

“Chiquinquirá necesita un PBOT actualizado y coherente con su desarrollo. Este instrumento nos permitirá ordenar la expansión urbana, garantizar vivienda digna y planificar servicios públicos eficientes, como el agua potable continua las 24 horas del día”, afirmó Caro.

Como parte de la estrategia, el alcalde ordenó a sus funcionarios recorrer los barrios y sectores rurales para revisar el cumplimiento de las licencias de construcción, identificar nuevas edificaciones y crear una base de datos actualizada sobre los procesos de mejoramiento de vivienda y ocupación del territorio.

El mandatario concluyó que estos ejercicios permitirán diseñar acciones integrales para fortalecer los ingresos propios, mejorar la gestión tributaria, y garantizar que los recursos públicos se inviertan en beneficio directo de la comunidad.

“El Catastro no debe ser un negocio para particulares, sino una herramienta para el desarrollo social y económico del municipio. Esa es la ruta que vamos a seguir”, finalizó el alcalde Jeferson Caro.